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В Таиланде по запросу Интерпола задержали организатора азартных игр в Челнах

В Таиланде по запросу Интерпола задержали организатора азартных игр в Челнах
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Накануне в Таиланде на острове Пхукет по запросу Интерпола был задержан организатор азартных игр в Челнах Сергей Порамонов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Бангкоке.

Сообщается, что 36-летний Порамонов в России обвиняется в участии в организованном преступном сообществе. Он скрылся в Таиланде после того, как в России судом было выпущено постановление об его аресте.

- После окончания необходимых в таких случаях по таиландскому законодательству юридических процедур он будет депортирован в Россию, - говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Порамонов был объявлен в международный розыск. Он является фигурантом громкого дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. Другие фигуранты этого дела уже привлечены к ответственности и отбывают наказание.

 

Элина Валеева, 15.03.2018, 10:23
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 10:30
В Ягодной слободе, где Перекрёсток - игровые автоматы стоят
0
2
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Горожанин15 марта 2018, 10:34
На УАЗике в Таиланд за ним поехали, и привезут.
0
7
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Горожанин15 марта 2018, 10:37
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clickgred.ru/public/343471374198620104
2
0
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Горожанин15 марта 2018, 10:45
отпинать по почкам и угостить шампанским
0
1
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Горожанин15 марта 2018, 11:00
На рынке даурская игровые автоматы стоят
0
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Горожанин15 марта 2018, 11:11
Щелны лидеры во всем:-)
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