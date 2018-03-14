В Таиланде по запросу Интерпола задержали организатора азартных игр в Челнах

Накануне в Таиланде на острове Пхукет по запросу Интерпола был задержан организатор азартных игр в Челнах Сергей Порамонов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Бангкоке.

Сообщается, что 36-летний Порамонов в России обвиняется в участии в организованном преступном сообществе. Он скрылся в Таиланде после того, как в России судом было выпущено постановление об его аресте.

- После окончания необходимых в таких случаях по таиландскому законодательству юридических процедур он будет депортирован в Россию, - говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Порамонов был объявлен в международный розыск. Он является фигурантом громкого дела 2014 года о незаконной организации азартных игр в Татарстане. Другие фигуранты этого дела уже привлечены к ответственности и отбывают наказание.