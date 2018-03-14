Президент Татарстана вдвое увеличил вознаграждение для матерей-героинь

В Татарстане вдове увеличили вознаграждение для многодетных матерей, которые удостоены медали «Ана даны — Материнская слава». Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Теперь матери, воспитавшие 5 детей, будут единовременно получать 50 тыс рублей вместо 25 тыс рублей. А дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим 6 и более детей, увеличивается с 5 до 10 тыс рублей на каждого ребенка, пишет «Татар-информ».

Напомним, ранее в Татарстане решили увеличить выплаты спортсменам, победившим на Олимпиадах, Паралимпиадах и Сурдлимпиадах, соответствующее поручение дал президент РТ Рустам Минниханов.

Обладатель золотой медали Олимпиады получит 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей – за бронзу. За первое, второе и третье места чемпионата мира - 150, 90 и 60 тысяч рублей соответственно. За чемпионат Европы – 70, 50 и 30 тысяч рублей и, наконец, за победы на чемпионате России – 12, 10 и 6 тысяч рублей.

Для тренеров, чьи воспитанники стали призерами, размер выплат составит 50 процентов от суммы, которую получит его ученик.