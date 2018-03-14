Минобороны РФ в конце года получит первый вертолет Ми-38Т, который собирают в Казани

Первый многоцелевой вертолет Ми-38Т планируют передать Минобороны России в последнем квартале текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

- Холдинг «Вертолеты России» и представители Минобороны России приступят к совместным испытаниям первого серийного вертолета Ми-38Т во втором квартале этого года. По итогам испытаний вертолет Ми-38Т будет передан министерству обороны в четвертом квартале 2018 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет оснащен новыми двигателями ТВ7-117В российского производства, которые обеспечивают существенную экономию топлива. Ожидается, что Ми-38Т будет востребован не только в России, но и за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленодольский завод имени Горького построит девять сторожевых кораблей проекта 22100 «Океан» для ФСБ России. Как отметил гендиректор завода, до конца года планируется построить два боевых фрегата «Гепард-3.9» для ВМФ Вьетнама. Завод также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.