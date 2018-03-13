Росавиация решила, как защищать аэропорты от несанкционированных полетов беспилотников

Росавиация разработала меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полётов беспилотников. Об этом сообщает газета «Известия».

Как пишет издание, агентство разработало меры для принудительного приземления беспилотных летальных аппаратов (БЛА), проникших в контролируемые зоны аэродромов.

- Этими функциями, возможно, будут наделены специальные службы аэропортов. Необходимое оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта. БЛА могут принудительно посадить либо вернуть в точку вылета, — рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Как отмечается, в настоящее время на российских аэродромах нет специальных подразделений по защите от несанкционированных полётов дронов.