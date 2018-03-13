Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым

Популярный певец Егор Крид впервые рассказал о стычке с супругом своей бывшей возлюбленной Нюши - экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым, сообщает Super.ru.

По словам певца, ему попался на глаза материал о войне Игоря Сивова с фанатами Крида, мечтающими о воссоединении Нюши и Егора.

- Я увидел, что он пишет моим поклонницам всякую ерунду, выясняет с ними отношения. Вроде бы взрослый чувак. У меня нет ни к кому неприязни или какой-то агрессии, — рассказал Крид.

Он сообщил, что инцидент случился в заведении "SOHO".

- Не было никаких драк, если бы она была, вы бы об этом узнали - у меня неплохой удар слева, - отметил певец.

Напомним, о своей помолвке Нюша объявила еще в начале прошлого года. Тогда певица выложила в сеть фотографию, на котором видно помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. Пара была знакома уже долгое время, но любовь между ними вспыхнула лишь осенью прошлого года. Отметим, что Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН «Четыре татарина». Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта.