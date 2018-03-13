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Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым

Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым
16+
Фото: Wikimedia Commons

Популярный певец Егор Крид впервые рассказал о стычке с супругом своей бывшей возлюбленной Нюши - экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым, сообщает Super.ru.

По словам певца, ему попался на глаза материал о войне Игоря Сивова с фанатами Крида, мечтающими о воссоединении Нюши и Егора.

- Я увидел, что он пишет моим поклонницам всякую ерунду, выясняет с ними отношения. Вроде бы взрослый чувак. У меня нет ни к кому неприязни или какой-то агрессии, — рассказал Крид.

Он сообщил, что инцидент случился в заведении "SOHO".

- Не было никаких драк, если бы она была, вы бы об этом узнали - у меня неплохой удар слева, - отметил певец.

Напомним, о своей помолвке Нюша объявила еще в начале прошлого года. Тогда певица выложила в сеть фотографию, на котором видно помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. Пара была знакома уже долгое время, но любовь между ними вспыхнула лишь осенью прошлого года. Отметим, что Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН «Четыре татарина». Сейчас Сивов занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта. 

A. Nabiullin, 14.03.2018, 17:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 18:07
про удар слева поржал :-D
Лучший комментарий
0
11
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Горожанин14 марта 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
про удар слева поржал :-D
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Распетушился. ...:-D
1
5
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Горожанин14 марта 2018, 18:27
У него ноги тонковаты . Он сам, с хука слева не устоит .:-D
0
6
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эммм14 марта 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Распетушился. ...:-D
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чоты чоты???
0
0
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СЭР!14 марта 2018, 18:30
Казанский ол**ь не уверен в себе похоже:-Dраз так себя ведёт
0
4
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Горожанин14 марта 2018, 18:30
"мечтающими о воссоединении Нюши и Егора" :-D Карл ты еще жив?
0
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Горожанин14 марта 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
про удар слева поржал :-D
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Этот перец принимает вызов за некого Игоря Сивова, видимо он Дон Кихот графини Нюши. Ждем репортажа с офигительной стрелки.
0
0
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Горожанин14 марта 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Этот перец принимает вызов за некого Игоря Сивова, видимо он Дон Кихот графини Нюши. Ждем репортажа с офигительной стрелки.
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Давай, чо, это твой шанс. Скажи Петров. Да, это верно.
0
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Киллер14 марта 2018, 18:47
Ха ха ха ,удар слева
0
2
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Горожанин14 марта 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
про удар слева поржал :-D
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Он похода про левую булку
0
1
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Горожанин14 марта 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
Этот перец принимает вызов за некого Игоря Сивова, видимо он Дон Кихот графини Нюши. Ждем репортажа с офигительной стрелки.
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Дон-Кихот это всмысле й..барь?
0
1
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Горожанин14 марта 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
"мечтающими о воссоединении Нюши и Егора" :-D Карл ты еще жив?
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Я наверное отстал от жизни,кто эта нюша , кто её йобарь?Все это напоминает анекдот-дети,пишем диктант- в углу скребет мышь.Марианна!А кто такой Скр?
0
2
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Горожанин14 марта 2018, 19:47
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:58
Этот дрыщ Булаткин, себя Терминатором мнит что.ле? :-D
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