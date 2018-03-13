В Челнах наказали родителей школьника, пришедшего на уроки с ножом

В Набережных Челнах полиция наказала мать 11-летнего школьника, чей сын пришел в школу с разделочным ножом, на нее составили протокол по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Об этом сообщает "Интерфакс".

Составленный протокол будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите и их прав, сам школьник будет поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних как отрицательно характеризующийся в школе.

Напомним, накануне сообщалось, что нож, который принес школьник, заметил его одноклассник, сообщивший об этом учителю. После того, как нож у него забрали, ребенок стал кричать, что всех расстреляет. При этом ранее на поведение подростка также неоднократно жаловались, к примеру, был случай нападения на учителя с ручкой.

По словам самой матери, она купила "керамбит" (нож с изогнутым клинком и заточкой, как правило, с внутренней стороны) сыну, так как похожий нож очень популярен в его любимой компьютерной игре, при этом она не догадывалась, что он может придти с ним в школу.

В полиции отметили, что отобранный у мальчика нож является разделочным, не являясь холодным оружием.