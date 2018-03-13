СК возбудил дело по статье «Убийство» после смерти пары из Казани и пенсионерки на пожаре

В Татарстане Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство" после смерти трех человек в селе Татарское Бурнашево Верхнеуслонского района, чьи тела были найдены в сгоревшем доме. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, вечером 4 марта загорелся частный дом на улице Советская, к моменту приезда пожарных дом горел полностью и произошло обрушение кровли, из оконных и дверных проемов шли языки пламени. В ходе разбора завалов были найдены тела трех человек - 81-летней хозяйки дома, 58-летней женщины из Казани и ее 66-летнего сожителя, также из столицы Татарстана.

- Причины их смерти пока установить не удалось, 13 марта было возбуждено дело по статье "Убийство", чтобы в рамках его расследования провести дополнительные экспертизы, - сообщили ProKazan.ru.

Ранее сообщалось, что пожар мог начаться из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.