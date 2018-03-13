Соцсети: на заводе двигателей «Камаза» произошел пожар

Сегодня на заводе двигателей «Камаза» произошло задымление. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Как пишут «Вести Камаза», произошло возгорание в кабине автомобиля «Скания», который прибыл из Башкирии.

- Автомобиль находился на разгрузке от ворот производственного корпуса. Возгорание было ликвидировано через несколько минут, - говорится в сообщении.

Однако многие очевидцы дым от автомобиля приняли за пожар. Но в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что пожара на заводе не было, поэтому спасатели на место не выезжали.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия. Предположительно, в кабине вспыхнул газовый баллончик.