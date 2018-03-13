С 26 марта из Казани открывается новый рейс в Ярославль. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200 два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».

- Вылет из Казани в Ярославль запланирован на 16.40, из Ярославля в Казань – в 18.40. Продажа билетов на рейсы уже открыта, - сообщили в авиакомпании.

Время в пути составит чуть больше часа.