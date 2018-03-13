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Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях

Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях
16+
Фото: www.idelreal.org

В Казани приговорили к аресту активиста союза татарской молодежи "Азатлык" Батырхана Агзамова за изображение коловрата на своей странице в соцсетях, об этом сообщает "Коммерсант".

В конце 2017 года сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану обнаружили на его странице в сети "ВКонтакте" изображение коловрата — "знака русских националистов", было заведено административное дело. По словам самого Батырхана Агзамова, изображение, выложенное им, "скорее осуждает, чем одобряет нацизм и его идеи".

Однако судья Владимир Морозов счел иначе и арестовал активиста на 5 суток.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани полиция задержала активиста Батырхана Агзамова. Он участвовал в одиночном пикете (не требует согласование властей) в защиту татарского языка. Агзамов стоял с плакатом на татарском языке около здания Кабинета министров РТ, на котором было написано: "Если завтра мой язык исчезнет, готов сегодня умереть. Президент, защити татарский язык". 

N. Vildanov, 14.03.2018, 16:19
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 16:21
Куда уж ты лезешь, дурик!
8
9
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Горожанин14 марта 2018, 16:26
Ужос какой! Наступает 33 год. Скоро соседи будут стучать друг на друга!((((
3
12
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Горожанин14 марта 2018, 16:29
Азатлык и вдруг коловрат на странице,совсем чокнулись.А вообще это древний славянский символ и никакого отношения к нацизму он не имеет.А если завтра какие нибудь больные флаг Татарстана сделают символом,то тоже сразу знак больных?
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4
17
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Горожанин14 марта 2018, 16:40
А мне жалко мальчишку, хоть я и Русская. Он бьётся за своё родное. Вы заметили , что сейчас просто разрастается ислам, который стирает все национальные границы, и делит многонациональную страну только на 2 части.
4
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Горожанин14 марта 2018, 16:49
Сразу видно интеллектуала!!
3
5
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Горожанин14 марта 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Азатлык и вдруг коловрат на странице,совсем чокнулись.А вообще это древний славянский символ и никакого отношения к нацизму он не имеет.А если завтра какие нибудь больные флаг Татарстана сделают символом,то тоже сразу знак больных?
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Дурак
9
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Горожанин14 марта 2018, 16:58
Иди домой ! Не нужен ты татарскому Президенту , так же как русские не нужны русскому. Эх малой - деньги правят миром 8-*
0
11
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12814 марта 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
А мне жалко мальчишку, хоть я и Русская. Он бьётся за своё родное. Вы заметили , что сейчас просто разрастается ислам, который стирает все национальные границы, и делит многонациональную страну только на 2 части.
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А вы не думали, что это - реакция на РПЦ, которая даже в школы забралась на президента со свечкой в телевизоре? Надо было ожидать подобной реакции
4
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горожанин14 марта 2018, 17:05
Ну, уж не надо ... РПЦ тут не причем ! ! !
3
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Горожанин14 марта 2018, 17:06
Лицо на фото не обезображено интеллектом.
6
9
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Горожанин14 марта 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
А вы не думали, что это - реакция на РПЦ, которая даже в школы забралась на президента со свечкой в телевизоре? Надо было ожидать подобной реакции
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А РПЦ ,вы считаете идёт от русских ? Ой -ёй-ёй как мало вы знаете об этом мире. Для начала , обратите внимание на количество пострадавших православных батюшек, которые не хотят мириться с новшествами системы.
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Горожанин14 марта 2018, 17:22
Скажите в чём заслуга духовенства , хоть православного , хоть исламского ., если люди с каждым днём звереют ?
Только деньги и политика.
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Горожанин14 марта 2018, 17:35
молодец,что хочет сохранить язык своего народа.Только защитники своего языка не знают.,как топорно преподают татарский в школе,язык преподается,так как будь-то все его уже знают.И если ,изначально я хотела ,чтобы мой ребенок его знал,т.к.мой дедушка татарин,то через два года слез ребенка из-за домашних работ и моей беготни по соседям-татарам за помощью.б,татарский язык,как урок в школе мы просто возненавидели.
0
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Горожанин14 марта 2018, 17:40
РПЦ вообще ворье , православие этому учит напрямую
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1
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Горожанин14 марта 2018, 17:40
Эх ты,себя пожалей.
0
0
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Горожанин14 марта 2018, 17:42
эти жидорелигии скоро коренное население в резервации загонят, без разницы - татар, русских
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Горожанин14 марта 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Ужос какой! Наступает 33 год. Скоро соседи будут стучать друг на друга!((((
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Так дело же не в политиках, а в самих стукачах
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Горожанин14 марта 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Ужос какой! Наступает 33 год. Скоро соседи будут стучать друг на друга!((((
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Ну надо было думать, прежде чем выкладывать такие фото
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Горожанин14 марта 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
А мне жалко мальчишку, хоть я и Русская. Он бьётся за своё родное. Вы заметили , что сейчас просто разрастается ислам, который стирает все национальные границы, и делит многонациональную страну только на 2 части.
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Дело не в религии, а в людях, которые эту религию во зло используют
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Горожанин14 марта 2018, 17:45
Дол. миллиардер Гундяев, он же агент Михайлов, сделал из РПЦ отдел при АП. Он давно совсем оторвался от своей паствы. Его интересуют только бабки - евро и дол.
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Дмитрий14 марта 2018, 17:49
Татарским властям вообще ни нужны ни кто !! Ни татары и ни русские и вообще ни какие национальности !! Они нужны только самим себе !! Ограбили весь татарстан и его население !! Шаймиевы в списках форбс и его дети и даже внучка ! И плевали они и на татар и на всех остальных !!! Всем народом надо объеденяться , что бы свергнуть гнилую систему во главе с путиным и только тогда все народы будут жить в дружбе и процветании !! Долой путина товарищи !!!!!
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Горожанин14 марта 2018, 17:57
Не унижайте мальчишку , он один в поле воин . А русские самые бедные , в самой богатой стране - боятся биться за достойную жизнь.
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