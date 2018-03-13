Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях

В Казани приговорили к аресту активиста союза татарской молодежи "Азатлык" Батырхана Агзамова за изображение коловрата на своей странице в соцсетях, об этом сообщает "Коммерсант".

В конце 2017 года сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану обнаружили на его странице в сети "ВКонтакте" изображение коловрата — "знака русских националистов", было заведено административное дело. По словам самого Батырхана Агзамова, изображение, выложенное им, "скорее осуждает, чем одобряет нацизм и его идеи".

Однако судья Владимир Морозов счел иначе и арестовал активиста на 5 суток.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани полиция задержала активиста Батырхана Агзамова. Он участвовал в одиночном пикете (не требует согласование властей) в защиту татарского языка. Агзамов стоял с плакатом на татарском языке около здания Кабинета министров РТ, на котором было написано: "Если завтра мой язык исчезнет, готов сегодня умереть. Президент, защити татарский язык".