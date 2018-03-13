Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Казани

В МЧС РТ рекомендуют не выходить без надобности на улицу

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Казани. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, завтра, 15 марта, в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег, местами метель. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 17 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, при прояснениях до -14 градусов. Максимальная температура воздуха днем 2-4 градуса мороза. На дорогах гололедица.