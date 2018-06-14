В Казани осудили отчима, который 165 раз изнасиловал и надругался над падчерицей

В Казани осудили 36-летнего мужчину, который 165 раз изнасиловал и надругался над 16-летней падчерицей. Суд признал казанца виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РТ.

Напомним, с сентября 2010 года по апрель 2017 года мужчина систематически насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

- Он оставался с жертвой дома наедине, либо отвозил ее на автомобиле в лес или баню. При этом, он угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем, - сообщили в ведомстве.

О насилии ребенка стало известно лишь в апреле 2017 года после медосмотра, проведенного в связи с жалобами девочки на боли в животе.

В ходе выяснения обстоятельств следователю удалось установить психологический контакт с ребенком, в результате чего девочка назвала имя насильника и рассказала о произошедшем. Причастность к совершению преступления он так и не признал.