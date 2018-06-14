В Нижнекамске осудили бывших руководителей изолятора из-за побега убийцы

В Нижнекамске осудили экс-руководителей изолятора временного содержания - Ильдара Капаева и двух его заместителей, из-за которых в 2016 году из суда сбежал осужденный за убийство, о вердикте сообщает "Коммерсант".

Напомним, в октябре 2016 года 20-летнего Олега Клещевского осудили на 9 лет лишения свободы за убийство. В момент, когда его вывели из здания суда и помещали в автозак, молодой человек оттолкнул конвойного сотрудника полиции и убежал.

Спустя несколько часов парня задержали в садовом поселке в пригороде Нижнекамска, в итоге за побег ему увеличили срок и отправили на десять лет в колонию.

В ходе расследования выяснилось, что в день побега вместе с убийцей перевозили еще шестерых арестованных, охраняла их группа конвойных, состоящая из двоих заместителей Капаева, а также еще четырех сотрудников изолятора. С самого начала в перевозке арестованных были допущены нарушения - у конвойных не было при себе табельного огнестрельного оружия, резиновых дубинок и раций. Пистолетом оказался вооружен лишь водитель автозака.

Осужденный на выходе из здания суда с помощью проволоки сумел освободить правую руку от наручников и побежал. Водитель автозака, сделав предупредительный выстрел в воздух, открыл по беглецу огонь, но не смог в него попасть. В итоге беглеца задержали лишь спустя несколько часов.

Капаев и его заместители были уволены, их осудили за халатность - первого на 30 тысяч рублей, заместителей — на 25 тысяч рублей каждого.