В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело

В Альметьевске возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом в квартире. В результате происшествия погибли отец и сын, а мать была госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 4 марта в одной из квартир по проспекту Строителей. В квартире были обнаружены тела мужчины и его сына, а также женщины в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что причиной инцидента стала неисправность дымохода и вентиляционных каналов.

- С 2016 года техническое обслуживание, ремонт и диагностика дымохода и вентиляционных каналов в данной квартире не проводились ни управляющей компанией, ни специализированной организацией, - сообщили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Ход расследования находится на контроле ведомства.