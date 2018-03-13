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В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело

В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело
16+
Фото: ProKazan.ru

В Альметьевске возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом в квартире. В результате происшествия погибли отец и сын, а мать была госпитализирована, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 4 марта в одной из квартир по проспекту Строителей. В квартире были обнаружены тела мужчины и его сына, а также женщины в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что причиной инцидента стала неисправность дымохода и вентиляционных каналов.

- С 2016 года техническое обслуживание, ремонт и диагностика дымохода и вентиляционных каналов в данной квартире не проводились ни управляющей компанией, ни специализированной организацией, - сообщили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Ход расследования находится на контроле ведомства.

 

Элина Валеева, 14.03.2018, 13:36
Тэги: Смерть
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Комментарии

Стас14 марта 2018, 14:24
Дымоходы и вентиляционные каналы управляющие компании нигде не обслуживают, как и многое другое. Всё платят деньги не за что. Компании не на сдельной оплате вот и результат.
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