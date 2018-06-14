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В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение

В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани 35-летнего мужчину, который в начале года надругался над 9-летним мальчиком в подъезде, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Как показала амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, у мужчины умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения.

- Во время преступления он не мог осознать общественную опасность и характер своих поступков, - сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 3 января в Московском районе в подъезде жилого дома. Отметим, что ранее он уже был судим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

 

Элина Валеева, 14.03.2018, 12:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 13:05
Обычно такие отклонения при назначении по данной статье не учитываются и реальный срок шьют
0
5
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12814 марта 2018, 13:14
На ампутацию его отправьте.
0
21
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Горожанин14 марта 2018, 13:26
В ответ на комментарий пользователя
На ампутацию его отправьте.
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Вместе с судебными экспертами !!! Он ребенка изнасиловал - а они его за это на белые простынки и усиленное питание ! Я считаю - просто необходимо проверить этих экспертов-вредителей , сто процентов там какая то заинтересованность , либо на лапу дали , либо сами - педофилы и прикрывают своего !!! Это же абсолютный беспредел !!!!
Лучший комментарий
1
39
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Горожанин14 марта 2018, 13:35
Цианидом его надо лечить. Очень эффективно.
0
15
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Горожан14 марта 2018, 13:43
Отрезать причиндалы.
0
5
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Горожанин14 марта 2018, 14:00
Лечите его расплавленным свинцом
0
5
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Горожанин14 марта 2018, 14:04
Странный диагноз - умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения. Получается, что он должен был осознавать, что делает, и делать это намеренно
0
5
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Горожанин14 марта 2018, 14:11
почему данного товарища не расстреляют или там не повесят или как-то иначе не уберут? вот почему оно должно жить на налоги, есть на налоги и т.п.????
0
3
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Молва14 марта 2018, 14:27
Город пи**ров
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 14:41
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Горожанин14 марта 2018, 19:50
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Елена15 июня 2018, 05:26
Благодарю девушку за сайт ocai.win у меня получилось пройти платный опрос и вывести деньги
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