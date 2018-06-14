В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение

В Казани 35-летнего мужчину, который в начале года надругался над 9-летним мальчиком в подъезде, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Как показала амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, у мужчины умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения.

- Во время преступления он не мог осознать общественную опасность и характер своих поступков, - сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 3 января в Московском районе в подъезде жилого дома. Отметим, что ранее он уже был судим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».