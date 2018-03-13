В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях

В Казани 19 и 22 марта в тепловые сети будут вводить краситель зеленого цвета "Уранин-А"для определения мест утечки теплоносителя от котельных "Савиново", "Азино" и "Горки", об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях. По химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.

- С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, - сообщили в пресс-службе "Казанской теплосетевой компании".

Жителей Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении "зеленой воды", в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.