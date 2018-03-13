В полицию Елабуги обратились из-за собаки, в шею которой вросла цепь

В полицию Елабуги обратились с заявлением из-за собаки, в шею которой вросла цепь. Соответствующая петиция появилась в Интернете.

Автор петиции пишет, что хозяин собаки надел на нее цепь, когда та была еще щенком, и с тех пор цепь не снимал. В результате цепь полностью вросла в шею животного.

- Хозяева издеваются над собакой, морят ее голодом. Держат на цепи, цепь гниет. От этого собака испытывает страшные мучения, не может двигать головой, - говорится в сообщении.

Сообщается, что собаку привезли в приют 7 марта. Ей была сделана экстренная операция. В настоящее время представители приюта просят привлечь к уголовной ответственности хозяина собаки.

Напомним, ранее В Интернете появилась петиция с требованием провести расследование и наказать убийц хранителя острова-град Свияжск — пса Буяна.