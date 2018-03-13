В Казани на благоустройство парка «Комсомолец» потратят 80 млн рублей

В Казани на благоустройство парка «Комсомолец» из республиканского и федерального бюджета направят 80 млн рублей. Об этом стало известно в ходе обсуждения проекта вместе с местными жителями.

Так, архитектор проекта Рузаль Фатхуллин предложил обустроить зону около водоема с фонтаном, создать амфитеатр, а также улучшить дорожки для пешеходов. Строительные работы планируют начать уже в мае, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, ранее стало известно, что в Казани в этом году на улице Гарифьянова появится бульвар с площадкой для выгула собак, велодорожками и катком. Стоимость бульвара оценивается в 29 млн рублей. Авторы проекта предложили разделить территорию на три параллельных дороги. Одна будет предназначена для пешеходов, другая — для велосипедистов, а третья — для тех, кто выгуливает собак. Бульвар также планируют украсить арт-объектами.