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ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза

ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза
16+
По итогам 2017 года количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией recycling превысило 1,8 тыс. единиц. Это в два раза больше, чем годом ранее. Таким образом, на сегодняшний день банк имеет одну из самых широких сетей банкоматов с подобной функцией

В прошлом году банк ВТБ продолжил активно наращивать сеть устройств самообслуживания с функцией recycling. По итогам 12 месяцев она выросла в два раза и составила более 1,8 тыс. единиц.

Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый цикл: денежная наличность, внесенная одним клиентом, используется для выдачи банкнот при запросе другому клиенту без процедуры инкассации. Устройство самостоятельно осуществляет проверку подлинности внесенных купюр по четырем категориям. Выдаче другим клиентам подлежат только те купюры, которые проходят проверку по не менее четырем машиночитаемым защитным признакам и отвечают всем признакам подлинности.

Функция recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы recycling между инкассациями в три раза больше, чем у прочих многофункциональных устройств без такой функции. В 2017 году такие АТМ позволили сократить издержки и оптимизировать операционные затраты только за счет сокращения количества плановых инкассаций на 90 млн рублей.

В целом сеть устройств самообслуживания объединенного ВТБ по итогам года достигла 15 тыс. единиц, из них более 6 тыс. – многофункциональные банкоматы, позволяющие клиентам снимать и вносить наличные. К 2019 году планируется увеличить долю многофункциональных банкоматов до 50%, из которых не менее половины будут работать в режиме замкнутого оборота наличных.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"

ProKazan.ru, 13.03.2018, 17:48

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Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 20:34
Ну чё ж, молодцы
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Горожанин13 марта 2018, 20:45
А если банкомат выдаст искусную подделку, которую не опознал. Кто будет виноват ? Конечно, клиент. В России правило : клиент всегда неправ.
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