В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы

В Казани в канун 8 марта были ограблены два доставщика пиццы, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, первое нападение случилось 7 марта в подъезде дома №50 по улице Фучика.

- 26-летний парень заказал пиццу в "Папа Джонс". Когда 25-летний доставщик зашел в подъезд, на него напали и украли три пиццы стоимостью в 2 600 рублей, - сообщили ProKazan.ru.

Пострадавший обратился в полицию.

Спустя несколько часов в 23:00 у дома №21 по улице Дубравная в салоне "КИА Спектра" у доставщика из компании "Пиджей Казань" также отобрали три пиццы за 3 тысячи рублей.

9 марта оба подозреваемых были задержаны - 20-летний и 25-летний парни. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж" и "Грабеж с применением насилия".