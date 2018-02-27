На информационную кампанию выборов-2018 Татарстан потратил 19,5 млн рублей

На изготовление наглядной наружной информации — баннеров, наклеек, растяжек о выборах президента РФ в Татарстане потратили 19,5 млн рублей. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

- Информационные плакаты были размещены в общественных местах, в СМИ транслировались информационные ролики, - сказал Шагиахметов.

Так, с момента старта предвыборной кампании в республике размещено 490 баннеров, 143 растяжки, 300 наклеек на транспорт.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.