В Татарстане запустили исламский телеканал‍

Руководство телеканала ведет переговоры с производителями с целью приобретения прав на перевод, дубляж и трансляцию мусульманских документальных, научно-познавательных и художественном фильмов

В Татарстане запустили трансляцию телеканала "Хузур ТВ", главная цель которого - исламское просвещение, популяризация духовно-нравственных ценностей, воспитание толерантности в обществе, трансляция идет на русском и татарском языках. Об этом сообщил сегодня муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, передает ТАСС.

- Особое внимание будет уделено разоблачению религиозных сект и течений, профилактике межнациональных и межконфессиональных проблем, а также воспитанию духа патриотизма среди населения, - сообщил муфтий.

Телеканал показывают в сетях "Таттелекома", интернет-версия канала также представлена на сайте huzurtv.ru.

Руководство телеканала ведет переговоры с зарубежными производителями с целью приобретения прав на перевод, дубляж и трансляцию мусульманских документальных, научно-познавательных и художественном фильмов.

Напомним, впервые о создании телеканала стало известно еще прошлой весной. Тогда советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин говорил, что "телевидение будет работать по трем направлениям: просветительское, антиэкстремистское и патриотическое".

Осенью сообщалось, что вещание начнется до конца года.