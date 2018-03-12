В Казани парень изнасиловал секс-игрушку в интим-магазине: это попало на видео

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с директором секс-шопа и выяснил все подробности дикой истории

Сегодня российский сегмент Интернета обсуждает ролик, снятый в интим-магазине. На минутном видео видно, как молодой парень подходит к мастурбатору и в буквальном смысле насилует его под прицелом камер видеонаблюдения.

Ситуация одновременно и шокирующая, и комичная, поэтому видео разлетелось по всем соцсетям. Москвичи пишут, что извращенец совершил изнасилование в их городе, жители Южно-Сахалинска утверждают, что у них. Но все далеки от истины. Как выяснил портал ProKazan.ru, курьезный инцидент произошел в Казани.

- Это произошло на днях в нашем магазине, - рассказал порталу директор секс-шопа на улице Гаяза Исхаки. - Пришел молодой человек и начал консультироваться с продавцом. Вел себя адекватно.

В какой-то момент парень спросил девушку-продавца, может ли он опробовать приглянувшийся "мастурбатор". Продавец ответила отказом, но клиента это не смутило. Он подошел к выставочному образцу и... занялся с ним сексом.

- Продавец вернулась в кассовую зону, чтобы вызвать охрану, - продолжает наш собеседник. - А парень продолжал заниматься своим делом. Так как помещение магазина небольшое, то все это происходило на глазах продавца!

Потом до любвеобильного покупателя все-же дошло, что сотрудники магазина вызвали охрану, поэтому он быстро застегнулся и выбежал из магазина.

После инцидента витринный образец убрали в подсобку. Руководство магазина пока решает вопрос: писать ли заявление в полицию на необычного посетителя. С одной стороны он ничего не украл, но с другой - налицо нарушение правил поведения в общественном месте.

- За 11 лет работы с таким сталкиваюсь впервые, - говорит директор магазина. - Более того, пообщался с коллегами из других регионов, для них это тоже дикость. Даже в Москве!