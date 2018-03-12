Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза

Завтра, 14 марта, в Казани ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, при прояснениях до -17 градусов. Максимальная температура воздуха днем 3-5 градусов мороза. На дорогах гололедица.