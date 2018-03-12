Избирательные участки откроют в «Салават Купере» и Иннополисе

Избирательные участки откроются в Иннополисе и "Салават купере", об этом стало известно сегодня в Кабмине Татарстана в рамках брифинга по вопросам подготовки к выборам 18 марта.

В Татарстане в день выборов будут работать 2882 избирательных участка, 42 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. 149 избирательных участков оснащены комплексами электронного голосования

Также будут работать 49 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей. При этом 41 участок открыли в больницах, два в санатории, четыре в СИЗО и по одному в аэропорту и ж/д вокзале.

Видеослежением оборудовали чуть больше трети избирательных участков — 1005 из 2882, система видеомониторинга избирательных участков будет доступна с 7 утра 18 марта на сайте nashvybor2018.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Ранее стало известно, что в Татарстане перед выборами президента РФ на избирательных участках установят металлодетекторы. На эти цели из резервного фонда правительства России было выделено 35,9 млн рублей. Заказ на их поставку опубликовало министерство промышленности и торговли РФ. Сообщается, что будет закуплено 202 единицы оборудования — примерно по 177,7 тысяч рублей за штуку.