В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей

В Казани планируют отреставрировать здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо будет восстановить фасад здания на площади 1,3 тыс. кв, в том числе реставрации подвергнется лепнина, колонны, статуи и кирпичная кладка дома.

В самом здании будут отремонтированы входные группы, воссозданы деревянные оконные блоки и двери по старым образцам.

Все работы необходимо завершить до 30 ноября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани планируют отремонтировать здания трех министерств — финансов, транспорта и дорожного хозяйства, сельского хозяйства, а также здания кабмина РТ. Ремонт объектов оценивается в 128 млн рублей, из них 28,2 млн рублей будут направлены на капремонт кабмина РТ.