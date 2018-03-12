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В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей

В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей
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Фото: скриншот google maps

В Казани планируют отреставрировать здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо будет восстановить фасад здания на площади 1,3 тыс. кв, в том числе реставрации подвергнется лепнина, колонны, статуи и кирпичная кладка дома.

В самом здании будут отремонтированы входные группы, воссозданы деревянные оконные блоки и двери по старым образцам.

Все работы необходимо завершить до 30 ноября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани планируют отремонтировать здания трех министерств — финансов, транспорта и дорожного хозяйства, сельского хозяйства, а также здания кабмина РТ. Ремонт объектов оценивается в 128 млн рублей, из них 28,2 млн рублей будут направлены на капремонт кабмина РТ. 

Люция Кашапова, 13.03.2018, 13:44
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 14:03
Красивое здание, пусть скорее им займутся
10
2
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Денис13 марта 2018, 14:03
а я вот не хочу что бы это здание за мои деньги ремонтировали. Конгрессу надо, пусть он и ремонтирует.
4
14
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Горожанин13 марта 2018, 14:08
Деньги на ветер
3
14
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин13 марта 2018, 14:37
лучше на развитие татарской культуры, от конгреса толку 0
3
4
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Горожанин13 марта 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Рашкам лучше промолчать. Не их дело.
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из моего кармана (налогов ) будут свою хотелку ремонтировать. пусть свои денежки" честно "заработанные тратят
2
5
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Горожанин13 марта 2018, 14:44
Почему это за счет бюджета республики??! Сабантуй им в Париже устроили, теперь за 54 млн. здание отреставрируют, а какая польза для народа??!! А у кого ветхое жилье сносят, тем значит 11000 рублей за кв.м. на это у государства в виде Миниханова, денег нет!
1
9
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Горожанин13 марта 2018, 14:52
Выделите из этих денег лучше той женщине из Зеленодольска ,которую вы выселяете и даете аж 11 тыс. за метр.
2
6
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Горожанин13 марта 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
из моего кармана (налогов ) будут свою хотелку ремонтировать. пусть свои денежки" честно "заработанные тратят
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Какой карман ещё? Само собой, что ремонт подобных объектов идёт за счёт республиканского бюджета , а ещё частные инвесторы бывают.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Почему это за счет бюджета республики??! Сабантуй им в Париже устроили, теперь за 54 млн. здание отреставрируют, а какая польза для народа??!! А у кого ветхое жилье сносят, тем значит 11000 рублей за кв.м. на это у государства в виде Миниханова, денег нет!
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Вообще то выплаты увеличили. А кому-то и бесплатно жилье предлагают, новую квартиру.
2
0
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Горожанин13 марта 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Выделите из этих денег лучше той женщине из Зеленодольска ,которую вы выселяете и даете аж 11 тыс. за метр.
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Ну да, так каждый начнет себе требовать. А выселяют явно не за просто так...
4
0
Согласны с автором?
Картман13 марта 2018, 16:41
Согласно техзаданию, необходимо будет восстановить фасад здания на площади 1,3 тыс. кв, в том числе реставрации подвергнется лепнина, колонны, статуи и кирпичная кладка дома.


ФИГАСЕ ОНИ ТАМ ПОКУРОЛЕСИЛИ.... 8-|
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0
18
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Горожанин13 марта 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
а я вот не хочу что бы это здание за мои деньги ремонтировали. Конгрессу надо, пусть он и ремонтирует.
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а два брата шамиева на пару не могут из своих миллиардов деньги выделить, это их бабай придумал конгресс татар
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