В Казани на улице Аделя Кутуя отремонтируют самый «убитый» участок дороги

В Казани в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирован самый «убитый» участок дороги на улице Аделя Кутуя — от дома №104 до улицы Бухарская. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранс РТ.

Отмечается, что протяженность участка составляет 500 м, ширина проезжей части — 7 м.

- В ходе ремонта будет уложен новый слой высококачественного асфальтобетона со снятием старого. Также запланировано устройство бортового камня и нанесение горизонтальной дорожной разметки, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость полного ремонта улицы Магистральной, которая была признана самой «убитой» дорогой Казани, составит 314 млн рублей.