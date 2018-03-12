В Гидрометцентре РТ рассказали, когда в Казань придет весеннее тепло

Сейчас в столице Татарстана установилась аномально холодная погода

Гидрометцентр РТ рассказал, когда в в Казань придет весеннее тепло.

- Сейчас установилась аномально холодная для марта погода, - рассказал порталу ProKazan.ru начальник Гидрометцентра Феликс Гоголь. - Температура ниже среднесуточной нормы на 7 градусов.

Всему виной антициклон, центр которого находится в Уральском регионе. Татарстан он задел лишь своим "гребнем", но и этого хватило, чтобы казанцы ощутили на себе все прелести суровых морозов.

Впрочем, ситуация уже начала меняться к лучшему. Антициклон начал отступать, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Если посмотреть прогноз на ближайшие три дня, можно заметить, что температура воздуха постепенно повышается.

И хотя долгосрочных прогнозов наши синоптики не дают, но предположили, что уже в эти выходные температура может перешагнуть за нулевую отметку и стать положительной.