Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты

Евгения Потехина о том, что весной 2018 на портале будут публиковаться расследования, решать проблемы казанцев и рассказывать об интересных людях в городе

О новой рубрике

- В марте мы решили запустить целую серию материалов, в которых будем публиковать то, что обычно сообщают прессе с пометкой «Не для печати», то есть почти секретно. На этой неделе мы подняли тему казанских группировок, которые, как оказалось, все еще существуют. Наши журналисты встретились с представителями правоохранительных органов, которые на условиях полной анонимности рассказали, могут ли в Казани повториться те самые страшные «девяностые». В рамках рубрики «Не для печати» мы будем проводить журналистские расследования и публиковать аналитику на волнующие темы.

О проблемах, с которыми не нужно бояться обращаться в СМИ

- Наша миссия — не только сообщать о том, что происходит в городе, но и помогать читателям решать те или иные проблемы, привлекая внимание общественности к важным вещам. Если вы хотите поделиться какой-то историей или вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь в нашу редакцию. Мы открыты и готовы говорить с каждым.

Об интересных людях в городе

- Совсем скоро в газете «Город» и на сайте ProKazan.ru стартует еще одна новая рубрика - «Люди в городе». Мы будем рассказывать о казанцах, которые выделились среди других необычными поступками, жизненными историями, профессией. Если среди ваших знакомых есть те, о ком непременно должен узнать весь город, пишите! Возможно, вы сами захотите поделиться историей, которая когда-то изменила вашу жизнь. Возможно, именно о вас должна узнать вся Казань.

О гонорарах, которые мы платим читателям

- Абсолютно у каждого есть возможность создавать газету «Город» и сайт ProKazan.ru вместе с нами, став народным корреспондентом. Если вы увидели в городе какое-то происшествие или стали свидетелем чего-то необычного — присылайте новости, фото и видео в наш паблик «ВКонтакте» или на сайт через раздел «Добавить новость». Если ваша новость появится на ProKazan.ru — вы получите заслуженый гонорар.

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