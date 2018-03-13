Наверх
Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты
18:30, сегодня13
"Коллективная травля": Собчак довели до слез из-за оскорблений на дебатах
18:26, сегодня16
Фишман: теперь жители РТ могут сами голосовать за парки, нуждающиеся в благоустройстве
18:12, сегодня10
Росавиация решила, как защищать аэропорты от несанкционированных полетов беспилотников
18:12, сегодня1
Певец Егор Крид рассказал о стычке с экс-чиновником из Казани Игорем Сивовым
17:59, сегодня13
В Челнах наказали родителей школьника, пришедшего на уроки с ножом
17:35, сегодня7
Реклама
СК возбудил дело по статье "Убийство" после смерти пары из Казани и пенсионерки на пожаре
17:10, сегодня1
Соцсети: на заводе двигателей «Камаза» произошел пожар
17:02, сегодня7
Минниханов передал свыше сотни автомобилей сельским ведомствам
16:31, сегодня11
Из Казани открывается новый рейс в Ярославль
16:28, сегодня1
Татарского активиста арестовали на пять суток за изображение коловрата в соцсетях
16:19, сегодня29
Синоптики предупредили о метели и сильном ветре в Казани
15:19, сегодня12
«Ак Барс» выпустил мультфильм с популярным журналистом Дудем и мемом Ждуном
15:08, сегодня3
В Казани осудили отчима, который 165 раз изнасиловал и надругался над падчерицей
14:33, сегодня4
В Нижнекамске осудили бывших руководителей изолятора из-за побега убийцы
14:30, сегодня3
В Татарстане отец и сын задохнулись в квартире от угарного газа: возбуждено уголовное дело
13:36, сегодня2
В Казани мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком, отправят на лечение
12:59, сегодня11
В Казани начнутся массовые проверки общественного транспорта
12:01, сегодня21
Появилось видео момента столкновения Geely и Hyundai на проспекте Победы
11:34, сегодня12
В Татарстане создали принтер, который печатает без краски
11:19, сегодня15
В Казани скончался водитель "Лады", опрокинувшейся на бок после столкновения с Volkswagen
11:09, сегодня6
В полицию Елабуги обратились из-за собаки, в шею которой вросла цепь
10:54, сегодня16
В дома казанцев два дня будут пускать воду с уранином
10:35, сегодня9
Минниханов назвал главную ценность Татарстана
10:02, сегодня36
Серьезное ДТП на проспекте Победы: автомобиль перевернулся через другой и снес ограждение
09:29, сегодня11
Ростехнадзор выяснил причины взрыва на гипсовом руднике в РТ, где погибли два человека
09:02, сегодня6
Стало известно, когда в Казани откроют набережную озера Кабан
08:37, сегодня38
В Казани на благоустройство парка «Комсомолец» потратят 80 млн рублей
08:07, сегодня35
Сегодня в Казани будет без осадков и -5 градусов
06:17, сегодня
Грудинин в Казани: не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский
23:13, 13.03.201867
В Казани школу оштрафовали за обучение татарскому языку наравне с русским
18:17, 13.03.201853
В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани
18:05, 13.03.2018157
ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в два раза
17:48, 13.03.20185
В Константиновке опрокинулась KIA Rio
17:30, 13.03.201815
АСВ отказалось от исков к вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
17:14, 13.03.201812
В Казани за 3 часа заказчики ограбили двух доставщиков пиццы
16:59, 13.03.201829
Забытая собака и жизнь без воды: как в Казани выживают жители 6 домов в деревушке у «Чаши»
16:27, 13.03.201866
На информационную кампанию выборов-2018 Татарстан потратил 19,5 млн рублей
16:15, 13.03.201835
В Татарстане запустили исламский телеканал‍
16:12, 13.03.201833
Первый BreakPoint-2018 прогремел в Казани при экспертном участии «МегаФона»
16:07, 13.03.20181
Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки благодаря проекту с admitad
15:33, 13.03.20181
В Тюлячинском районе РТ назначили нового главу исполкома
15:25, 13.03.20185
В Челнах четвероклассник пришел в класс с ножом, угрожая «всех расстрелять»
15:10, 13.03.201829
В Казани парень "изнасиловал" секс-игрушку в интим-магазине: это попало на видео
15:06, 13.03.201859
В Татарстане пьяная женщина три часа держала в "плену" трех судебных приставов
14:40, 13.03.201827
Завтра в Казани ожидается 5 градусов мороза
14:36, 13.03.2018
Избирательные участки откроют в «Салават Купере» и Иннополисе
13:51, 13.03.201811
В Казани отреставрируют здание Всемирного конгресса татар за 54 млн рублей
13:44, 13.03.201826
В Казани на улице Аделя Кутуя отремонтируют самый «убитый» участок дороги
13:07, 13.03.201814
В Казани у члена избирательной комиссии нашли листовки с призывом не ходить на выборы
12:12, 13.03.201866
Новый пожар в заброшенных домах на улице Назарбаева: появилось видео
11:52, 13.03.201813
В Гидрометцентре РТ рассказали, когда в Казань придет весеннее тепло
11:51, 13.03.201830
Житель Казани попал в смертельное ДТП на трассе М-5: в аварии он потерял свою невесту
11:43, 13.03.201822
В Казани на улице Гарифьянова появится бульвар с катком и велодорожками
11:15, 13.03.20186
СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍
10:59, 13.03.201821
В Казани парня-боксера обвинили в жестоком избиении и изнасиловании девушки
10:33, 13.03.201842
В Сети появилась петиция с требованием наказать убийц хранителя Свияжска — пса Буяна
10:15, 13.03.201867
«В Казань вернулись группировки? Часть 2» Уголовники-блогеры и школьники с «А.У.Е.»
10:00, 13.03.201865
Дагестан может начать поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко
09:05, 13.03.201826
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты

Главный редактор ProKazan о новых рубриках и проблемах, которые готовы решать журналисты
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Евгения Потехина о том, что весной 2018 на портале будут публиковаться расследования, решать проблемы казанцев и рассказывать об интересных людях в городе

О новой рубрике

- В марте мы решили запустить целую серию материалов, в которых будем публиковать то, что обычно сообщают прессе с пометкой «Не для печати», то есть почти секретно. На этой неделе мы подняли тему казанских группировок, которые, как оказалось, все еще существуют. Наши журналисты встретились с представителями правоохранительных органов, которые на условиях полной анонимности рассказали, могут ли в Казани повториться те самые страшные «девяностые». В рамках рубрики «Не для печати» мы будем проводить журналистские расследования и публиковать аналитику на волнующие темы. 

О проблемах, с которыми не нужно бояться обращаться в СМИ

- Наша миссия — не только сообщать о том, что происходит в городе, но и помогать читателям решать те или иные проблемы, привлекая внимание общественности к важным вещам. Если вы хотите поделиться какой-то историей или вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь в нашу редакцию. Мы открыты и готовы говорить с каждым.

Об интересных людях в городе

- Совсем скоро в газете «Город» и на сайте ProKazan.ru стартует еще одна новая рубрика - «Люди в городе». Мы будем рассказывать о казанцах, которые выделились среди других необычными поступками, жизненными историями, профессией. Если среди ваших знакомых есть те, о ком непременно должен узнать весь город, пишите! Возможно, вы сами захотите поделиться историей, которая когда-то изменила вашу жизнь. Возможно, именно о вас должна узнать вся Казань.

О гонорарах, которые мы платим читателям

- Абсолютно у каждого есть возможность создавать газету «Город» и сайт ProKazan.ru вместе с нами, став народным корреспондентом. Если вы увидели в городе какое-то происшествие или стали свидетелем чего-то необычного — присылайте новости, фото и видео в наш паблик «ВКонтакте» или на сайт через раздел «Добавить новость». Если ваша новость появится на ProKazan.ru — вы получите заслуженый гонорар.

 

Контакты для связи с редакцией:
Корреспондент, принимающий личные истории и жалобы - pleshkova.o@prokazan.ru
Общая почта редакции — news@prokazan.ru
Почта главного редактора —  j.potekhina@prokazan.ru

Мы в социальных сетях:
Паблик ВКонтакте — vk.com/novostiprokazan
Телеграм - t.me/ProKazanru 

Женя Потехина, 14.03.2018, 18:30
Тэги: Блоги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 18:37
"Автомашину куплю с магнитофоном , пошью костюм с отливом и в Ялту.. "
2
4
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:01
Начнем с того, что журналист просто очаровательница.
6
5
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:10
А кто главный редактор в ProKazan?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:12
Спасибо.ждем.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Начнем с того, что журналист просто очаровательница.
Развернуть
Написал сам автор этой новости
1
4
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Начнем с того, что журналист просто очаровательница.
Развернуть
Нет
1
3
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:21
Давай, солнце мое, начнем с комментариев. Что ты в этом видишь? Если поле действительности, то это не факт. Люди живут другой жизнью (ты же понимаешь это сама), а там бред личной жизни, в лучшем случае, в худшем сказки тех кто на живет в твоей стране. Или у тебя билет на самолет, я тебе помашу ручкой, с пожеланием удачи, ни за ни против, просто удачи.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:28
Это твоя жизнь и то,чему ты ее посещаешь, твой крест, готова ты его нести? Готова ты его нести, когда вокруг не будет никого?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:28
Было написано- ну и рожа у тебя Потехина- ей не понравилось и она удалила комменты,ну и какой из неё теперь жунализд?Нравится оставляю,не нравится удаляю!Неча на зеркало менять коли рожа не того короче,хотя я б тебя сделал по женский счастливой,не бесплатно,конечно.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Начнем с того, что журналист просто очаровательница.
Развернуть
А можно начать с того,что энта дэвушка скоро в дурку загремит из- за перманентной невостребованности,хронический не...бит,короче,ты три,три комменты- осадок по любому останется.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
Начнем с того, что журналист просто очаровательница.
Развернуть
Бледная моль- вертикаль власти- все на одно лицо.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:44
Под каждой новостью одно и то же
0
0
Согласны с автором?
Дед14 марта 2018, 19:51
Не унижайте девочку, будет мужиками а не бабами базарными, каждая девочка по своему красива.
0
0
Согласны с автором?
ProKazan.ru14 марта 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Было написано- ну и рожа у тебя Потехина- ей не понравилось и она удалила комменты,ну и какой из неё теперь жунализд?Нравится оставляю,не нравится удаляю!Неча на зеркало менять коли рожа не того короче,хотя я б тебя сделал по женский счастливой,не бесплатно,конечно.
Развернуть
Добрый вечер, журналисты не занимаются удалением комментариев под своими материалами. Это делает модератор, у которого есть задача следить за тем, что оставляют на сайте. Если вы считаете своим долгом оскорбить какого-либо человека, вы можете это делать лично, сказав в лицо. Зарегистрируйтесь на сайте, укажите свою фамилию и имя, в чем проблема? Можно ведь уважительно относиться к людям?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:55
Во первых нужно определится с целевой аудиторие. Для кого ты все это пишешь. Что превалирует там.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 19:59
Неужели новый главред сможет без "ашыпак" хотя бы пару абзацев написать? Тогда это уже будет не проказан, где полная безграмотность "журналистов" уже по-моему стала фирменной фишкой :-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 48
Голосовать
Голосов: 42
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru