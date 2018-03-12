В Казани на улице Гарифьянова появится бульвар с катком и велодорожками

В Казани в этом году на улице Гарифьянова появится бульвар с площадкой для выгула собак, велодорожками и катком. Об этом стало известно накануне во время общественного обсуждения проекта.

Работы по благоустройству территории планируют начать в апреле, как только сойдет снег. Стоимость бульвара оценивается в 29 млн рублей.

Так, авторы проекта предложили разделить территорию на три параллельных дороги. Одна будет предназначена для пешеходов, другая — для велосипедистов, а третья — для тех, кто выгуливает собак. Бульвар также планируют украсить арт-объектами, передает «Татар-информ».

Все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство парков и скверов Казани потратят 1,2 млрд рублей. Расходы по сравнению с прошлым годом вырастут на 20%. Отмечается, что в 2018 году планируется благоустроить парк «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой, парк «Крылья Советов», продолжить работы на озере Кабан.