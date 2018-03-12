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Казань планирует закупить 20 новых трамваев на 340 млн рублей

Казань планирует закупить 20 новых трамваев на 340 млн рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

МУП «Метроэлектротранс» Казани планирует закупить 20 новых трамваев на сумму 340 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно техзаданию, трамваи должны быть красного цвета, вагоны должны отапливаться, а также иметь систему видеонаблюдения.

Все трамваи в столицу Татарстана должны быть поставлены до 15 ноября этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») отправил в Казань последнюю партию современных трамваев из семи трамвайных вагонов. Отмечается, что ввод в эксплуатацию нового трамвайного парка планируют завершить к ЧМ по футболу. 

Люция Кашапова, 13.03.2018, 08:14
Тэги: Общественный транспорт, Хорошие новости
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Комментарии

Jules Winnfield13 марта 2018, 08:20
Редакция, объясните откуда комменты если в статье они закрыты?
0
8
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Горожанин13 марта 2018, 08:32
Новые, современные трамваи - это всегда хорошо! Главное, чтобы по-полчаса ждать их на остановке не приходилось!!!
0
1
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Горожанин13 марта 2018, 08:33
Красный цвет дурак любит ! Общественный транспорт должен быть ярко ЖЕЛТОГО цвета , который виден с далёкого расстояния и в полумраке . Дедулька .
6
2
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 08:43
Запустите эти трамваи на маршрут 1 и 6! Ходят один раз в час!!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 08:51
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Редакция, объясните откуда комменты если в статье они закрыты?
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Да кстати ? )))
0
1
Согласны с автором?
Давно живу13 марта 2018, 08:52
340 лямов?! А стоимость новой машины для директора взамен убитой Ауди включили?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 08:59
я конечно не могу не радоваться обновлению парка трамваев. но вот вопрос, почему новые трамваи не обслуживаются нормально? если разбито стекло, то вместо оригинала вставляют туда оргстекло, что - то там отвалилось, да и хрен с ним. вечно какие то кулибины делают с этими трамваями не пойми что, на запасные части, что, денег нет?
0
4
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ProKazan.ru13 марта 2018, 09:05
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Редакция, объясните откуда комменты если в статье они закрыты?
Развернуть
Потому что материал верстался на другой платформе. Но это можно обойти - есть возможность оставить комментарии, если заходишь в приложение.
0
0
Согласны с автором?
ProKazan.ru13 марта 2018, 09:11
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Редакция, объясните откуда комменты если в статье они закрыты?
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Мы сейчас выложим вторую часть, которая сверстана на нашем сайте. Чтобы была возможность комментировать спокойно:)
0
0
Согласны с автором?
Америкен бой13 марта 2018, 09:13
Зачем нам трамваи?У всех есть личный автотранспорт,надо развивать дорожную структуру.
5
2
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Николь13 марта 2018, 09:18
А нужны ли эти трамваи?? в них всего то человек по 5 катается. все это больше похоже на на обмывание.
2
2
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Николь13 марта 2018, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
Зачем нам трамваи?У всех есть личный автотранспорт,надо развивать дорожную структуру.
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в бабулек нет своего автотранспорта
0
1
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Горожанин13 марта 2018, 09:49
Как же забибикали и задолбали... Ну на кой эти долбанные железные коробки, перевозящие по 5 человек ? Вывод один и он абсолютно неутешителен, только для отмыва бабла !!! "Электротранс" является абсолютно убыточным и чисто дотационным предприятием, а его троллейбусы и трамваи лишь ухудшают и без того непромтую дорожгую ситуацию в городе.
2
0
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Горожанин13 марта 2018, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
я конечно не могу не радоваться обновлению парка трамваев. но вот вопрос, почему новые трамваи не обслуживаются нормально? если разбито стекло, то вместо оригинала вставляют туда оргстекло, что - то там отвалилось, да и хрен с ним. вечно какие то кулибины делают с этими трамваями не пойми что, на запасные части, что, денег нет?
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Конечно нет, всё давно попилено, как на закупке, так и на обслуживании, задача "Электротранса" вытягивать из бюджета и отмывать бабло !
0
0
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Горожан13 марта 2018, 09:53
Зачем красные? Зачем так много?
0
0
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Горожанин13 марта 2018, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
340 лямов?! А стоимость новой машины для директора взамен убитой Ауди включили?
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Ге только машины для директора, но и процент за эту сделку в чемодане, куда следует, тоже учли !
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Горожан13 марта 2018, 09:54
Может лучше дороги/как в Америке/сделать?
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Горожанин13 марта 2018, 09:57
А 8 маршрут восстановят?
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Горожанин13 марта 2018, 09:58
зачем они нужны?! сделайте лучше новые мосты с квартала на дербышки... дамба вечно забита.... и оттуда же к акчерлаку!!! это важнее устаревших трамваев! столько проблем дорожных решится!! нет же.. они трамваи берут, возможно они нужны возможно эти счастливые пять человек что на них ездят им очень рады, но ГОСПОДА разгрузите 3-ю дамбу и акчарлак - клоаку города!!!
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Горожанин13 марта 2018, 10:02
кто нибудь считал экономический эффект этих трамваев????? трамвай это, новый, красный сгниет быстрее чем срок окупаемости! хватит забивать карманы уже даже не себе и даже не своим внукам, подумайте о народе!!!
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горожанин13 марта 2018, 10:28
Слушай, яйцеголовый, если считать эконом. эффект, то получится- надо ходить пешком. Кроме зкономэффекта есть социальный эффект.
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Горожанин13 марта 2018, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Слушай, яйцеголовый, если считать эконом. эффект, то получится- надо ходить пешком. Кроме зкономэффекта есть социальный эффект.
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если в тех трамваях что есть сегодня, ездят по 5 человек, то какой смысл увеличивать количество??? чтобы по три человека ездили??? социальный эффект тут не причем!!! может тогда каждому отдельный трамвай-такси закупить???? чтобы был соц. эффект!!!
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