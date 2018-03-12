Казань планирует закупить 20 новых трамваев на 340 млн рублей

МУП «Метроэлектротранс» Казани планирует закупить 20 новых трамваев на сумму 340 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно техзаданию, трамваи должны быть красного цвета, вагоны должны отапливаться, а также иметь систему видеонаблюдения.

Все трамваи в столицу Татарстана должны быть поставлены до 15 ноября этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») отправил в Казань последнюю партию современных трамваев из семи трамвайных вагонов. Отмечается, что ввод в эксплуатацию нового трамвайного парка планируют завершить к ЧМ по футболу.