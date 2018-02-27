В Татарстане сократят расходы на парки и скверы

В Татарстане в 2018 году расходы бюджета на обустройство парков сократят на 12,8 процентов, или на 389,9 млн руб. Об этом сообщили в Минстрое РТ.

В 2017 году власти потратили 3 млрд 45 млн руб. на благоустройство 68 парков, в этом году на обустройство 56 объектов выделят 2 млрд руб. из республиканского бюджета и 655,1 млн руб. — из федерального.

Напомним, ранее стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что парки и скверы Казани должны зарабатывать сами. Минниханов призвал дирекцию парков и скверов заняться функциональным наполнением пространств, именно с этой целью была создана Дирекция и был проведен отбор парк-менеджеров, ответственных за развитие и наполнение конкретных пространств.