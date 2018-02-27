В Татарстане на выборах президента спрогнозировали явку в 78 процентов

В Татарстане явка на предстоящих выборах президента России ожидается примерно в 78 процентов, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного с 1 по 4 марта среди 1 500 человек.

Согласно данным опроса, за Владимира Путина планирует проголосовать 65 процентов всех опрошенных, 8,7 процента — за Павла Грудинина. Владимира Жириновского намерены поддержать 4,5 процента респондентов, Ксению Собчак — 1,6 процента, Григория Явлинского — 1,2 процента.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. В республике организуют 2,8 тысячи избирательных участков, в том числе на 2 ж/д вокзалах и в 4 СИЗО.

Напомним, в Нижнекамске явку на выборы повысят с помощью низких цен на продукты. Так, 18 марта в городе пройдут ярмарки, а также бесплатные консультации врачей.