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В Татарстане на выборах президента спрогнозировали явку в 78 процентов

В Татарстане на выборах президента спрогнозировали явку в 78 процентов
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Фото: Wikimedia.org

В Татарстане явка на предстоящих выборах президента России ожидается примерно в 78 процентов, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного с 1 по 4 марта среди 1 500 человек.

Согласно данным опроса, за Владимира Путина планирует проголосовать 65 процентов всех опрошенных, 8,7 процента — за Павла Грудинина. Владимира Жириновского намерены поддержать 4,5 процента респондентов, Ксению Собчак — 1,6 процента, Григория Явлинского — 1,2 процента.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. В республике организуют 2,8 тысячи избирательных участков, в том числе на 2 ж/д вокзалах и в 4 СИЗО. 

Напомним, в Нижнекамске явку на выборы повысят с помощью низких цен на продукты. Так, 18 марта в городе пройдут ярмарки, а также бесплатные консультации врачей. 

N. Vildanov, 12.03.2018, 18:14
Тэги: Хорошие новости
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Комментарии

Дмитрий12 марта 2018, 18:27
Да с чего вы это взяли , что за путина готовы проголосовать 69%?? Вы таким образом пытаетесь сфопмировать общественное мнение !!?? Только не далекий человек , пораженный гнилой пропагандой и ложью будет голосовать за путина !! И еще всякого рода поихлебатели и придворная брать !!! Здравый и адекватный человек будет голосовать за Грудинина !! Он завтра в Казань приезжает , в д.к ленина в соц городе , приходите люди и послушайте !! Он действительно народный кандидат !!! А путин трепло !!!
Лучший комментарий
4
22
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Горожанин12 марта 2018, 18:29
местный цик, такой цик
0
12
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Давно живу12 марта 2018, 18:34
Принимая во внимание как организуются выборы не удивлюсь, если явка окажется и 146%. Я бы тоже пожаловался в Прокуратуру на принуждение идти на выборы, но увы не студент, работу терять не хочется. А такая ситуация на предприятии уже не первый год: сходить проголосовать до 12:00 и отзвониться на работу
2
19
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Народ12 марта 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Принимая во внимание как организуются выборы не удивлюсь, если явка окажется и 146%. Я бы тоже пожаловался в Прокуратуру на принуждение идти на выборы, но увы не студент, работу терять не хочется. А такая ситуация на предприятии уже не первый год: сходить проголосовать до 12:00 и отзвониться на работу
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Раб. Чтоб на тебя, кандалы еще одели. Тьфу на тебя.
4
8
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Горожанин12 марта 2018, 18:57
Уже все заранее сделали как всегда:-)
1
9
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Ильнур Рамазанов12 марта 2018, 18:58
В сортах г.. на не разбираюсь, следовательно-бойкот.
2
12
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Димон12 марта 2018, 19:02
Бойкот. Лучшее решение.
3
11
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Давно живу12 марта 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
Раб. Чтоб на тебя, кандалы еще одели. Тьфу на тебя.
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А есть варианты? Лучше показать свою гражданскую позицию и превратиться в бомжа?
4
6
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Ксения Лаптева12 марта 2018, 19:10
Пoзнaкомлюсь с парнем!
Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
6
0
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Горожанин12 марта 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Принимая во внимание как организуются выборы не удивлюсь, если явка окажется и 146%. Я бы тоже пожаловался в Прокуратуру на принуждение идти на выборы, но увы не студент, работу терять не хочется. А такая ситуация на предприятии уже не первый год: сходить проголосовать до 12:00 и отзвониться на работу
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Ну и отзвонись, а сам не ходи. Или сходи и доброе пожелание напиши на бумажке. Или всех зачеркни, или возьми эту бумажку с собой внукам будешь показывать. Учить что ли надо?
1
4
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Горожанин12 марта 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Бойкот. Лучшее решение.
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Чтобы твоим голосом поддержали козла какого нибудь?
5
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Депутат Балтики12 марта 2018, 19:16
[***]
0
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Горожанин12 марта 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
Да с чего вы это взяли , что за путина готовы проголосовать 69%?? Вы таким образом пытаетесь сфопмировать общественное мнение !!?? Только не далекий человек , пораженный гнилой пропагандой и ложью будет голосовать за путина !! И еще всякого рода поихлебатели и придворная брать !!! Здравый и адекватный человек будет голосовать за Грудинина !! Он завтра в Казань приезжает , в д.к ленина в соц городе , приходите люди и послушайте !! Он действительно народный кандидат !!! А путин трепло !!!
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Это никто и в никуда уйдет уже 19 марта. Он уж и сам не рад , что участвует в этом цирке. Счета попалили, любовницу попалили, суд решение вынес о недействительности сделок с землей. Имущество детей в странах евросоюза попалили. Какой из него президент? Если только в актив отряда будет избираться :-)
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Горожанин12 марта 2018, 19:19
я не пойду, опять будут мухлевать...как это было в 2016 году выборы в госдуму, где татарстан дал за едро 91 процент!!!!!, я опросил человек 15 и не кто не голосовал едро...откуда такие результаты???!!!
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8
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Горожанин12 марта 2018, 19:25
В день выборов надо покащать мультик по бычка которого уже посчитали.Выборы по разнарядке.
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Горожанин12 марта 2018, 19:27
У всех своих знакомых и знакомый знакомых спрашивал,все против Путина!!!в такси езжу,и у водителей спрашивал,только не за Путина ответили.а Путин всё равно выиграет
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6
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Горожанин12 марта 2018, 19:28
На выборах не важно кто как голосует,важно как посчитывают.
0
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Алим12 марта 2018, 19:31
Что Вам не нравится П.Н.Грудинин-адекватно мыслящий человек, создал все условия для нормальной жизни работникам своего совхоза.Другие такие совхозы Подмосковья лежат в руинах,поля не засеяны.Он заработал себе и своим работникам не продажей национальных богатств (нефть,газ),а трудом на земле.Не слушайте "зомбоящик"-там все делается для того ,что бы "победил" "солнцеликий",что бы дальше обогащаться за счет продажи нацресурсов.При малом участии избирателей,

они будут голосовать за Вас и будьте уверены,они проголосует как надо и знают за кого...
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Горожанин12 марта 2018, 19:37
За ГРУДИНИНА и.
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Горожанин12 марта 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
А есть варианты? Лучше показать свою гражданскую позицию и превратиться в бомжа?
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Да ничего с тобой не сделают, просто запугивают
1
2
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Горожанин12 марта 2018, 19:41
Бюджетники и военные, как стадо, под присмотром пастуха Минниханова, пойдут стройными рядами голосовать за Путина...
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Аноним12 марта 2018, 19:44
Только за Грудинина!
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Давно живу12 марта 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
Ну и отзвонись, а сам не ходи. Или сходи и доброе пожелание напиши на бумажке. Или всех зачеркни, или возьми эту бумажку с собой внукам будешь показывать. Учить что ли надо?
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Такому учить не надо, так и делал. Но, видимо, на это и рассчитано: человек сказал, что сходил, дело в шляпе - а "правильный" бюллетень можно положить и без него. Ведь важно ни кто и за кого голосует, а кто считает. А в избирательных комиссиях случайных людей не бывает, этому уж поверьте
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Давно живу12 марта 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
Да ничего с тобой не сделают, просто запугивают
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То что меня уволят для тебя это действительно "ничего", но не для меня
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Дед12 марта 2018, 19:55
Я буду голосовать за Грудинина.
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Горожанин12 марта 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
В сортах г.. на не разбираюсь, следовательно-бойкот.
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Боты навального повылезали?
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Горожанин12 марта 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
Я буду голосовать за Грудинина.
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и боты грудинина тоже вылезли, судя по всему
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ТатарчоноК12 марта 2018, 20:13
Сказали, что можно не ходить... просто перед телевизором кивнуть и всё..
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Горожанин12 марта 2018, 20:14
А ботов Путина больше , чем тараканов.
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Горожанин12 марта 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Я буду голосовать за Грудинина.
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Дурень.
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