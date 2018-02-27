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В Казани чиновники предложили переселить инвалидов-колясочников на первые этажи домов

В Казани чиновники предложили переселить инвалидов-колясочников на первые этажи домов
16+
Фото: архив ProKazan.ru
По их данным установка пандусов не дает желаемого эффекта

В Казани чиновники мэрии хотят переселить инвалидов-колясочников на первые этажи домов, так как установка пандусов не дает желаемого эффекта. Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

— Можно подняться [по пандусу] на первый этаж. Если дом многоэтажный, доехать до лифта и в лифте подняться, но если лифт не прошел через программу капремонта, то, как правило, там проход узкий и инвалидная коляска в этот лифт не проходит. В тех домах, где мы лифты меняем, там заранее делаются более широкие проемы. А в пятиэтажках — ну поднимемся мы на первый этаж с этим пандусом, а дальше? Как правило, инвалиды живут на самых разных этажах. Одно дело — подняться на четыре ступеньки на первый этаж, а другое — на 10 ступенек затащить взрослого человека. Тут есть над чем подумать, — заявил чиновник.

По его словам, одним из способов решения проблемы доступности может стать переселение инвалидов на первый этаж. Это решение прорабатывается с комитетом земельных и имущественных отношений исполкома города. Однако сейчас доля муниципального жилья в жилом фонде менее 3%, поэтому "поле для маневра очень ограниченное". 

Напомним, ранее региональный штаб Общероссийского Народного Фронта в РТ, республиканская организация Всероссийского общества инвалидов и ГИБДД РТ посетили несколько социально значимых общественных мест, где расположены автомобильные парковки и посмотрели, имеется ли у инвалидов возможность свободно и беспрепятственно припарковать свое транспортное средство на специально выделенном месте.

N. Vildanov, 12.03.2018, 17:41
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Манилов12 марта 2018, 17:50
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами.
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Горожанин12 марта 2018, 17:50
Всех инвалидов в один дом специальный. Глупо на каждом подъезде делать подъемники, етм более они под углом 30 градусов - кувыркнуться с них и всё - бюджет экономится
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Депутат Балтики12 марта 2018, 18:04
Да не... надо еще проще. Отнимать квартиры у инвалидов, а их самих в приют где о них будут заботиться сердобольные икрястые толсто..опые нянечки. Ну а освободившиеся квартиры знакомым выходцам из сельского поселения. Удащливость надо развивать!
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горожанин12 марта 2018, 18:09
Выкупят у собственников 1 этажей за 11 т.р. кв. м.
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Стас12 марта 2018, 18:10
Пусть этот инициатор сам поживёт на первом этаже!
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Горожанин12 марта 2018, 18:23
Больше половины всех первых этажей домой сейчас предназначены для торговли, либо бывшие квартиры перекупаются торгашами для перепланировки под барыжничество.
Отсюда вопрос: куда переезжать инвалидам?
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Горожанин12 марта 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
Всех инвалидов в один дом специальный. Глупо на каждом подъезде делать подъемники, етм более они под углом 30 градусов - кувыркнуться с них и всё - бюджет экономится
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Не глупо. Пандусы везде нужны. А люди будут жить там, где хотят. Может их еще в отдельный район предложите сослать?
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Горожанин12 марта 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Больше половины всех первых этажей домой сейчас предназначены для торговли, либо бывшие квартиры перекупаются торгашами для перепланировки под барыжничество.
Отсюда вопрос: куда переезжать инвалидам?
Развернуть
да уж не переживай, без тебя разберутся
3
0
Согласны с автором?
Горожанин12 марта 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Да не... надо еще проще. Отнимать квартиры у инвалидов, а их самих в приют где о них будут заботиться сердобольные икрястые толсто..опые нянечки. Ну а освободившиеся квартиры знакомым выходцам из сельского поселения. Удащливость надо развивать!
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и не жаль же тратить время на такие бредовые комментарии и строчить тут
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Горожан12 марта 2018, 18:29
Кто предложил это пусть сам со всей своей родней живёт на первом этаже..
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Горожанин12 марта 2018, 18:47
И сильнее всех возмутились почему-то не инвалиды...
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Депутат Балтики12 марта 2018, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
И сильнее всех возмутились почему-то не инвалиды...
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Кто в России живет все инвалиды! )))))
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Андрей12 марта 2018, 18:55
Пора подумать о глобальном решении - целый микрорайон, где в полуподвальных помещениях находятся магазины и вся необходимая сфера обслуживания, дома соединены подземными переходами в том же уровне и лифты спускаются до этого же уровня. С этого же уровня - проход к подземным парковкам, и ближайшим остановкам транспорта, включая метро. Думаю, не только инвалиды, но и большинство горожан не отказались бы там и жить, и работать - какая экономия на транспорте и зимней одежде!
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Ксения Лаптева12 марта 2018, 19:10
Пoзнaкомлюсь с парнем!
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ТатарчоноК12 марта 2018, 19:52
Может это и благое намерение, но всё равно, как- то поиздевательски звучит заголовок..
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