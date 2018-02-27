В Казани чиновники предложили переселить инвалидов-колясочников на первые этажи домов

По их данным установка пандусов не дает желаемого эффекта

В Казани чиновники мэрии хотят переселить инвалидов-колясочников на первые этажи домов, так как установка пандусов не дает желаемого эффекта. Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

— Можно подняться [по пандусу] на первый этаж. Если дом многоэтажный, доехать до лифта и в лифте подняться, но если лифт не прошел через программу капремонта, то, как правило, там проход узкий и инвалидная коляска в этот лифт не проходит. В тех домах, где мы лифты меняем, там заранее делаются более широкие проемы. А в пятиэтажках — ну поднимемся мы на первый этаж с этим пандусом, а дальше? Как правило, инвалиды живут на самых разных этажах. Одно дело — подняться на четыре ступеньки на первый этаж, а другое — на 10 ступенек затащить взрослого человека. Тут есть над чем подумать, — заявил чиновник.

По его словам, одним из способов решения проблемы доступности может стать переселение инвалидов на первый этаж. Это решение прорабатывается с комитетом земельных и имущественных отношений исполкома города. Однако сейчас доля муниципального жилья в жилом фонде менее 3%, поэтому "поле для маневра очень ограниченное".

Напомним, ранее региональный штаб Общероссийского Народного Фронта в РТ, республиканская организация Всероссийского общества инвалидов и ГИБДД РТ посетили несколько социально значимых общественных мест, где расположены автомобильные парковки и посмотрели, имеется ли у инвалидов возможность свободно и беспрепятственно припарковать свое транспортное средство на специально выделенном месте.