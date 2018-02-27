В России к чемпионату мира может появиться новый дорожный знак

В России к чемпионату мира по футболу может появиться новый дорожный знак, запрещающий проезд автобусов. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на официальном сайте правовой информации.

- Новый дорожный знак призван предотвратить создание существенных помех дорожному движению на въездах в города-организаторы чемпионата мира по футболу, - говорится в тексте постановления.

Кстати, по размерам знак будет таким же, как и знак запрещающий движение грузовых автомобилей. Только вместо грузовика будет изображение автобуса.

- Знак будет запрещать движение всех автобусов, кроме тех, которые будут осуществлять перевозки по муниципальным и межрегиональным маршрутам, а также автобусам, которые получили специальное разрешение в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, - говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.