В Казани колония строгого режима осталась без воды из-за аварии

В Казани в колонии №18 днем 5 марта из-за аварии было отключено водоснабжение, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Действительно, около 12 часов из-за аварии на МУП "Водоканал" колония строгого режима осталась без воды, однако никакого повода для волнений не было - в колонии было необходимое количество воды для осужденных, - сообщили ProKazan.ru.

Около 15:30 авария была ликвидирована, водоснабжение восстановлено. В результате инцидента никто не пострадал.