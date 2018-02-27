В Казани неизвестные обворовали нигерийца в мечети

В центре Казани в Султановской мечети на улице Тукая неизвестный украл телефон у 25-летнего студента КНИТУ-КХТИ из Нигерии, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- 6 марта около 10:30 у студента, проживающего в общежитии и пришедшего в мечеть на молитву, неизвестный украл телефон LeEco стоимостью в 7 тысяч рублей. В полиции возбудили дело по статье "Кража", с места ЧП изъяли четки и видеозапись, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Казани осудили трех парней, которые ограбили мечети и искусали полицейского.