Завтра в Казани ожидается 7 градусов мороза

Завтра, 13 марта, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, в низинах до -25 градусов. Максимальная температура воздуха днем 5-7 градусов мороза. На дорогах гололедица.