Под Казанью на базе отдыха обстреляли парня

В Зеленодольском районе Татарстана на турбазе "Чайка" в поселке Октябрьский накануне ночью 51-летний казанец обстрелял из травматического пистолета 23-летнего парня, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около 2 часов ночи казанец в ходе конфликта достал травматический пистолет "Кордон", открыв стрельбу по пьяному парню.

- Две пули попали в пострадавшего, его с ранениями шеи и спины госпитализировали в больницу, - сообщили ProKazan.ru.

Стрелка задержали и отпустили домой под подписку о невыезде, возбуждено дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".