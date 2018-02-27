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В прокуратуру пожаловались на принуждение студентов КФУ к участию в выборах президента РФ

В прокуратуру пожаловались на принуждение студентов КФУ к участию в выборах президента РФ
16+
Фото: ProKazan.ru

Казанский штаб Алексея Навального направил жалобу в прокуратуру Вахитовского района города, в которой говорится, что студентов КФУ принуждают принять участие в выборах президента РФ. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

- От вас не требуют за кого-то определённого голосовать, просто вам нужно дойти, взять бюллетень и расписаться, - говорится в сообщении.

Например, иногородних студентов просят обязательно закрепиться на любом избирательном участке. А старосты групп должны предоставить списки в деканат.

- Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах президента РФ, - говорится в жалобе.

Таким образом, активисты просят провести проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани студентам музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева посоветовали проголосовать или не приходить на учебу

 

Элина Валеева, 12.03.2018, 15:35
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин12 марта 2018, 15:43
Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ...
3
16
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Горожанин12 марта 2018, 15:45
А царя выбирают голосованием?
5
8
Согласны с автором?
Горожанин12 марта 2018, 15:47
Да нету у нас выборов. Я не пойду.
4
21
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Роман Т12 марта 2018, 15:53
Имя не выбирает человек.
Родителей не выбирает человек.
И президента как не печально тоже не выбирает.
0
8
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Горожанин12 марта 2018, 15:56
Демократия это самый грандиозный и живучий развод человечества, еще древние греки депутаты пытались наебать народ, что он чего то решает.
3
8
Согласны с автором?
Горожанин12 марта 2018, 15:58
Не пойду на выборы, потому как в сортах *овна не разбираюсь. Нет там нормальных кандидатов.
1
18
Согласны с автором?
Димон12 марта 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Демократия это самый грандиозный и живучий развод человечества, еще древние греки депутаты пытались наебать народ, что он чего то решает.
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Это только где псевдодемократия.
0
4
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Горожанин12 марта 2018, 16:12
В прокуратуру бесполезно жаловаться, она заодно с несменяемым!!! Забыли как Нафиков ратовар против татарского?
Лучший комментарий
1
21
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Горожанин12 марта 2018, 16:14
В кхти тоже заставляют
0
11
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин12 марта 2018, 16:17
А что за штаб кто это он не сидит
7
0
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Горожанин12 марта 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Между прочим это конституционный долг каждого гражданина.
Голосуй за кого хочешь, но голосовать обязан.
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Не обязан, а имеет право ..
0
8
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Горожанин12 марта 2018, 16:37
БОЙКОТ, в цик уже подсчитали 78% за путина и 12% за грудинина.
Смысла туда ходить нет!
0
8
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Горожанин12 марта 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
БОЙКОТ, в цик уже подсчитали 78% за путина и 12% за грудинина.
Смысла туда ходить нет!
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Грудинин - ..овно
2
3
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Горожанин12 марта 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
БОЙКОТ, в цик уже подсчитали 78% за путина и 12% за грудинина.
Смысла туда ходить нет!
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Коррупция ! Жулики и воры !!!!!
0
7
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Горожанин12 марта 2018, 16:40
Через рамки металлолома еле не пойду. Пусть кто.хочет, добровольно .мозг себе намагничевают.
0
4
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Горожанин12 марта 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Между прочим это конституционный долг каждого гражданина.
Голосуй за кого хочешь, но голосовать обязан.
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Это если демократия. Например, в Конституции записана Свобода мирных собраний, статья 31, но этой статьей регулярно подтираются
0
4
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Горожанин12 марта 2018, 17:01
В КФУ как пришел.Гафуров, он стал.сотрудников отдела пугать увольнением, если не проголосуют и не отзвонятся и чтоб.с утра. Начальницы отделов тоже придурялись, пугая увольнением и походом к д.ректору Гафурову.Вот так. Дол...ы одним словом.
0
3
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Горожанин12 марта 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Не пойду на выборы, потому как в сортах *овна не разбираюсь. Нет там нормальных кандидатов.
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вот и не ходите- нашим лучше будет :-D
3
1
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Горожанин12 марта 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
В кхти тоже заставляют
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Преподавателей наверняка тоже заставят, придумают какие-нибудь ленточки, флажки или браслеты на избирательных участках, которые нужно будет непременно под роспись сдать старосте, или в деканат или проректору. На выборах 2016 нам нужно было сдать браслеты. Студентам платникам конечно пофигу, а вот ППС и бюджетников припугнут конечно.
0
1
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Горожанин12 марта 2018, 17:30
Сотрудников школ тоже ЗАСТАВЛЯЮТ идти на выборы. Требуют отчета о посещении, как самих сотрудников, так и их родственников.
0
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Горожанин12 марта 2018, 17:46
Студенты вроде бы уже не дети, раз им можно принимать участие в выборах. Сами как нибудь распорядятся своей судьбой. С кем и с чем ее связать.
0
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Горожанин12 марта 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Студенты вроде бы уже не дети, раз им можно принимать участие в выборах. Сами как нибудь распорядятся своей судьбой. С кем и с чем ее связать.
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Какая еще судьба?
0
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Горожанин12 марта 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Грудинин - ..овно
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А кто, будет не [***]
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