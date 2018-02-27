В прокуратуру пожаловались на принуждение студентов КФУ к участию в выборах президента РФ

Казанский штаб Алексея Навального направил жалобу в прокуратуру Вахитовского района города, в которой говорится, что студентов КФУ принуждают принять участие в выборах президента РФ. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

- От вас не требуют за кого-то определённого голосовать, просто вам нужно дойти, взять бюллетень и расписаться, - говорится в сообщении.

Например, иногородних студентов просят обязательно закрепиться на любом избирательном участке. А старосты групп должны предоставить списки в деканат.

- Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах президента РФ, - говорится в жалобе.

Таким образом, активисты просят провести проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани студентам музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева посоветовали проголосовать или не приходить на учебу.