В Татарстане явку на выборы повысят с помощью низких цен на продукты

В Нижнекамске явку на выборы повысят с помощью низких цен на продукты. Так, 18 марта в городе пройдут ярмарки, а также бесплатные консультации врачей. Об этом стало известно сегодня в ходе делового понедельника.

- Выборы — это праздник. Праздничное настроение будет создавать музыкальное оформление на избирательных участках, - отметила заместитель мэра Нижнекамска Эльвина Долотказина.

Отмечается, что товары на ярмарках будут продаваться по ценам производителей.

- К примеру, молоко жирностью 2,5% емкостью 0,9 л можно будет купить за 29 рублей вместо 38 рублей. Лук по 8 рублей вместо 18 рублей, - отметил начальник отдела торговли и потребительских услуг исполкома Нижнекамского района Марат Вафин.

Кроме того, на некоторых участках можно будет сделать флюорографию и пройти обследование в передвижном маммографе.