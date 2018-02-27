Под Казанью мужчина утонул во время чистки выгребной ямы

В деревне Альдермыш Высокогорского района Татарстана в выгребной яме утонул 61-летний мужчина, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Смертельный инцидент случился утром 8 марта.

- Мужчина, страдавший эпилепсией, занимался чисткой выгребной ямы, изготовленной из вкопанных в землю автопокрышек и по неустановленной пока причине упал в нее. Предположительно застряв в трубе на глубине 3 метров он не смог самостоятельно выбраться и захлебнулся, - сообщили следователи.

Погибшего мужчину нашла его жена, которая обратилась в правоохранительные органы, не сумев достать мужа.

Следственный комитет ведет расследование происшествия.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о том, что в Атнинском районе Татарстана в селе Нижняя Береске 61-летнюю женщину утопили в выгребной яме ее собственного частного дома.