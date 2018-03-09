В Казани прокуратура требует лишить прав 25 психбольных водителей

Прокуратура Казани требует лишить водительских прав 25 местных жителей с психическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что 25 казанцев состоят на учете у врача-психиатра. При этом они имеют водительские удостоверения.

- Согласно закону, ухудшение здоровья водителя является основанием для лишения прав. Так, в перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортом говорится, что лица, состоящие на учете с диагнозом «расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями», управлять автомобилем не должны, - говорится в сообщении.

Так, прокуратура Московского района направила в суд иск о лишении водительских прав этих граждан.