В Татарстане после 8 марта мужчина из ревности расстрелял жену

В Чистополе 9 марта 54-летний Александр Николаев из ревности расстрелял из охотничьего ружья свою 52-летнюю жену, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около 12 часов пьяный мужчина у себя дома по улице Бурнаша поругался с женой, работающей на местном хлебозаводе, обвинив ее в неверности.

- Мужчина взял свое зарегистрированное ружье "ИЖ" и выстрелил в женщину, - сообщили Prokazan.ru.

Женщина потеряла сознание, а стрелок ушел в другую комнату. Их сын, ставший свидетелем преступления, вызвал на место экстренные службы, к приезду которых женщина пришла в себя и смогла выползти на веранду дома.

Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело, свою вину он не признал. Дома были найдены около 30 патронов, их все забрали сотрудники правоохранительных органов.

Ведется расследование.