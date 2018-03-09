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В Татарстане после 8 марта мужчина из ревности расстрелял жену

В Татарстане после 8 марта мужчина из ревности расстрелял жену
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Чистополе 9 марта 54-летний Александр Николаев из ревности расстрелял из охотничьего ружья свою 52-летнюю жену, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около 12 часов пьяный мужчина у себя дома по улице Бурнаша поругался с женой, работающей на местном хлебозаводе, обвинив ее в неверности.

- Мужчина взял свое зарегистрированное ружье "ИЖ" и выстрелил в женщину, - сообщили Prokazan.ru.

Женщина потеряла сознание, а стрелок ушел в другую комнату. Их сын, ставший свидетелем преступления, вызвал на место экстренные службы, к приезду которых женщина пришла в себя и смогла выползти на веранду дома.

Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело, свою вину он не признал. Дома были найдены около 30 патронов, их все забрали сотрудники правоохранительных органов.

Ведется расследование.

A. Nabiullin, 12.03.2018, 12:14
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин12 марта 2018, 12:23
Пьянь тупая
0
7
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Горожанин12 марта 2018, 12:27
Праздники удались,каждый год одно и то же ,жизнь ничему не учит. ..
0
3
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Ю12 марта 2018, 12:34
А позитивные новости сегодня будут?;-|
0
2
Согласны с автором?
Горожанин12 марта 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
А позитивные новости сегодня будут?;-|
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Нет ))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин12 марта 2018, 12:48
Возможно ДОВЕЛА !!!!!!
2
2
Согласны с автором?
Илья Манков12 марта 2018, 12:59
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
3
0
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Горожанин12 марта 2018, 13:05
Мужик явно неадекватен, как и на каком основании он зарегистрировал оружие?
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Горожанин12 марта 2018, 13:06
каждому своё.
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До окончания голосования осталось:
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