Под Казанью рабочий зарезал знакомого и покончил с собой

В Зеленодольске 8 марта в съемной квартире по улице Юности 40-летний житель Удмуртии зарезал 37-летнего знакомого из Оренбургской области, после чего покончил с собой. Информацию о происшествии подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, двое рабочих местного завода им. Горького начали пить в ночь на 8 марта.

- Около 3 часов ночи они поссорились, в ходе потасовки один из них ударил другого в живот, мужчина скончался на месте. После этого убийца покончил с собой, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство". Ведется расследование.