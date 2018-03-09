В Казани разбился житель Северной Кореи

В Приволжском районе Казани погиб 52-летний гражданин КНДР, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Утром 7 марта на стройплощадке по улице Братьев Батталовы сорвался с балкона 5 этажа и погиб от полученных травм на месте рабочий. На балконе не было защитного ограждения, также у рабочего отсутствовала регистрация, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет занялся проверкой происшествия, по их данным, погибшего пригласил работать на стройку без оформления трудового договора знакомый. Проведены обыски в офисах задействованных в строительстве жилого комплекса организаций.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".