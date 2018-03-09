В Казани погиб школьник, которого родители оставили дома с сестрой

В Казани погиб школьник, который выпал из квартиры дома на 8 этаже по улице Губкина, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 6 марта около 16 часов родители школьника ушли в магазин, оставив его дома вместе с 4-летней сестрой.

- По невыясненным обстоятельствам он выпал с высоты 8 этажа, от полученных травм он скончался около 17 часов в больнице, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет занимается расследованием происшествия.