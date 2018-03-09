В день выборов в Казани выступят Валерий Меладзе и Егор Крид

Праздничный концерт пройдет у стадиона «Казан Арена»

В Казани в день выборов президента РФ, 18 марта, на «Казань Арене» выступят популярные российские исполнители Валерий Меладзе и Егор Крид. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

- Мероприятие на стадионе начнется в 17.00 и закончится в 22.00. Также в концерте примут участие Салават, Элвин Грей и лучшие рок-группы республики, - сказал руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

Кроме того, в день выборов около каждого избирательного участка будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Также избирателей, которые проживают в отдаленных жилых массивах, будут бесплатно перевозить до избирательных участков 56 автобусов.

Кстати, всем проголосовавшим в этот день будут выданы браслеты, по которым можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте.