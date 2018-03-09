В этом году в Казани капитально отремонтируют почти 300 многоквартирных домов

В этом году в Казани капитально отремонтируют 296 многоквартирных домов на общую сумму 1,92 млрд рублей. 61,6% от этой суммы были собраны собственниками, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в 175 домах будет выполнен весь комплекс ремонтных работ, а в 40 домах заменят 118 лифтов.

- Будет выполнен ремонт систем центрального отопления 88 домов, электроснабжения – 79 домов. Системы горячего водоснабжения будут заменены в 34 домах, холодного водоснабжения – в 85 домах, водоотведения – в 83 домах. У 84 домов отремонтируют крыши, у 110 будут обновлены фасады. Ремонт подъездов будет проведен в 65 домах, ремонт подвалов – в 31 доме. В 15 домах будут установлены пандусы для маломобильных групп населения. Будут обновлены технические паспорта 100 домов, - говорится в сообщении.

Кроме того, будут отремонтированы 19 детских садов, 1 школа на сумму 596 млн. рублей.