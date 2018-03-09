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Оперная певица из Казани Аида Гарифуллина собирается выпустить кулинарную книгу

Оперная певица из Казани Аида Гарифуллина собирается выпустить кулинарную книгу
16+
Фото: скриншот
По словам Гарифуллиной, еще полгода назад ей поступило предложение от российского издательства написать поваренную книгу

Оперная певица из Казани, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина собирается выпустить кулинарную книгу. Об этом она сообщила на своей станице в соцсети.

- Это всегда была моя мечта. В этой книге собраны мои самые любимые рецепты, которые я годами собирала из разных уголков мира, Амальфи, Рим, Капри, Леон, Марсель, Татарстан (Казань), Вена, - написала певица.

По словам Гарифуллиной, еще полгода назад ей поступило предложение от российского издательства написать поваренную книгу.

Так, к публикации Аида Гарифуллина прикрепила видео, на котором она показывает готовые татарские блюда - эчпочмак, губадию и утку, фаршированную фруктами. Певица также добавила, что рецепты и фото этих блюд войдут в ее кулинарную книгу. 

Люция Кашапова, 11.03.2018, 15:23
Тэги: Знаменитости
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Комментарии

Горожанин11 марта 2018, 15:39
Может тогда все таки - мои любимые блюда и рецепты, а не кулинарную книгу) Большая разница....
0
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Горожанин11 марта 2018, 15:39
Молодец! И поёт и Готовит!!
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Герцог11 марта 2018, 15:40
О кулинарное искусство
Меня всегда приводит в чувству
Путь к сердцу -ясно-всё через желудок
Поел чуть-чуть и он предельно тугок
1
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Горожанин11 марта 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Молодец! И поёт и Готовит!!
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Ага, симпотная! А как глазки закатывает, а как шепчет-" нямням". Да уж: весна, весна, пора...
1
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Горожанин11 марта 2018, 15:43
к публикации Аида Гарифуллина прикрепила видео, на котором она показывает готовые татарские блюда

в бетекле купила? 8-*

беда, коль пироги начнет тачать сапожник.....
2
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Юрий11 марта 2018, 15:43
Умница и красавица!!
2
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