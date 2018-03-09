Оперная певица из Казани Аида Гарифуллина собирается выпустить кулинарную книгу

По словам Гарифуллиной, еще полгода назад ей поступило предложение от российского издательства написать поваренную книгу

Оперная певица из Казани, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина собирается выпустить кулинарную книгу. Об этом она сообщила на своей станице в соцсети.

- Это всегда была моя мечта. В этой книге собраны мои самые любимые рецепты, которые я годами собирала из разных уголков мира, Амальфи, Рим, Капри, Леон, Марсель, Татарстан (Казань), Вена, - написала певица.

По словам Гарифуллиной, еще полгода назад ей поступило предложение от российского издательства написать поваренную книгу.

Так, к публикации Аида Гарифуллина прикрепила видео, на котором она показывает готовые татарские блюда - эчпочмак, губадию и утку, фаршированную фруктами. Певица также добавила, что рецепты и фото этих блюд войдут в ее кулинарную книгу.